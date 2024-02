Eroine informatiche | alla scoperta dell’inventrice del “bug” con la Scuola Sant’Anna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) Pisa, 6 febbraio 2024 – “Deve essere colpa di un bug” è una delle espressioni pronunciate più di frequente dinanzi a errori di un programma informatico. “Bug” è una di quelle parole entrate nel linguaggio quotidiano per indicare un risultato inatteso. Se questo vocabolo è noto, è rimasta nell’ombra, rispetto al grande pubblico, colei che l’ha ‘coniato’: si tratta di Grace Hopper, matematica, informatica, e militare statunitense, vissuta tra il 1906 e il 1992, adesso ricome una di quelle “(poco) note dell’informatica”, a cui ha dedicato i suoi interessi scientifici Andrea Vandin, professore associato in Informatica dellaSuperiore Sant'Anna di Pisa, dove è arrivato nel 2019 dopo aver lavorato al Politecnico della Danimarca. Andrea Vandin è rientrato in Italia grazienascita del Dipartimento ...