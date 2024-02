Ercolano | il Pd perde pezzi Cinque consiglieri vanno con Renzi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il terremoto politico del Pd napoletano è a due passi dal Vesuvio, in piena zona rossa. Abencomunali tra cui il capogruppo, il presidente del Consiglio comunale e il suo vice passano dal Partito democratico a Italia Viva. Iparlano di “una scelta sofferta, legata alla linea della segreteria nazionale che ha disperso i valori fondanti del partito”. Ad accogliere gli ex dem in Iv è il coordinatore napoletano e sindaco diCiro Buonajuto. Tutto avviene il giorno prima dell’arrivo di Matteoa Napoli per presentare il suo libro e, soprattutto, per dare avvio alla campagna elettorale per le prossime elezioni europee. Ail passaggio di bendel Pd a Italia Viva: ...