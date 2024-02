Erasmus+ e studenti all’estero | Unibo al top

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 febbraio 2024) Bologna, 6 febbraio 2024 – Sono oltre 83mila le persone che partiranno nel 2024 dall'Italia per progetti di studio, tirocinio e formazione grazie a. Non solo: nel 2023, le università italiane sono state le più coinvolte in questo progetto che offre la possibilità di studiare, formarsi, insegnare e fare esperienze da tirocinante o volontario all'estero. E proprio quattro, delle prime cinque università in Europa per numero di partecipanti, si trovano nel nostro Paese: a dominare la classifica continentale l'Università di Bologna con le sue 3.276 mobilità programmate. Decisamente numeri record riguardo gliin mobilità, ma anche gli insegnanti che si spostano per la propria formazione. La graduatoria delle Università Dal rapporto annuale dell'Agenzia Nazionale Erasmus + Indire (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca ...