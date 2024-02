Era nullatenente per il fisco | ma aveva case | terreni e persino un albergo Sequestrati beni per oltre 12 milioni di euro a un 70enne

(Di martedì 6 febbraio 2024) La GdF di Pavia ha ricostruito un sistema di evasione fiscale che sarebbe stato messo in atto da un imprenditorea cui sono statiimmobili per un valore di 12di: il sistema era incentrato sulla frode dell’Iva che secondo l’accusa durava da20 anni. Così l’uomo è riuscito ad acquistare, capannoni eun. Da quanto è emerso...

La GdF di Pavia ha ricostruito un sistema di evasione fiscale che sarebbe stato messo in atto da un imprenditore 70enne a cui sono stati sequestrati immobili per un valore di 12 milioni di euro: il si ...Si era stabilito da anni nel Comune di Gropello Cairoli, in provincia di Pavia, l'imprenditore settantenne che gestiva un patrimonio di oltre 12 milioni di euro, pur risultando nullatenente.In particolare, l’imprenditore aveva fatto ricorso a uno schema fraudolento basato sul ricorso a “società schermo”, con sede in Svizzera, Principato di Monaco e Romania ...