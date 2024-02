Empoli | Niang | “Tra un paio di giorni sarò pronto | poi deciderà il mister”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il nuovo attaccante dell’M’Bayeha parlato nella conferenza stampa di presentazione: “In tutta onestà devo dire di essere arrivato qui senza aver giocato per un mese. Mi sono allenato da solo in Turchia, ma quel che conta sono le partite, dove prendi ritmo e puoi fare certe giocate. Penso di aver lavorato bene, con tanto carico. In undiriuscirò a essere. Poiilper il bene della squadra“. Il senegalese classe ’94 ha poi aggiunto: “L’è una sfida perché ci giochiamo la salvezza e c’è voglia di uscire da questi ultimi posti. A me la squadra ha dato subito un’impressione positiva, la Serie A rimane un bel campionato, sono rimasto molti anni qua e grazie alla società ho avuto l’opportunità di ...