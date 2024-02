Empoli | Accardi e l’addio di Baldanzi Non è il singolo che fa la differenza Niang? Subito convinto e motivato»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Gennaio da sempre si presenta come un capitolo in bianco nelle nostre vite. Un mese ricco di promesse e di opportunità di cambiamento, un nuovo punto di partenza nel calendario, un invito a guardare avanti con speranza. È un periodo in cui le soluzioni prendono forma, alimentate da una determinazione rinnovata a superare ostacoli e a perseguire sogni e obbiettivi. Così come nella vita, anche nel calcio gennaio è considerato il mese delle nuove opportunità, con scenari inediti che prendono vita e stravolgimenti di fronte inaspettati. La sessione invernale di calciomercato, che si è aperta lo scorso 2 gennaio, si è conclusa ormai cinque giorni fa. E tra acquisti, cessioni e cambi di guida tecnica, il direttore sportivo dell’, Pietro, ha fatto il punto della situazione nella consueta conferenza stampa di fine mercato. "Nicola? Con lui la ...