Emma Marrone è fidanzata? Le voci sul flirt con Tony Effe

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 febbraio 2024), dopo la storia di gioventù con Stefano De Martino, ha sempre mantenuto il massimo riserbo sui suoi legami sentimentali.ha anche ammesso che nel suo futuro sogna un grande amore, ma ha anche dichiarato che senza di esso non si sentirebbe meno completa. “Spero che un uomo arrivi ma non per forza mi sento incompleta senza qualcuno affianco”, ha affermato. Tra le tematiche che le stanno più a cuore ci sono sicuramente la famiglia, l’amicizia, l’amore, la musica e il sociale. Ma l’assenza del padre, scomparso lo scorso anno a causa di una leucemia, le ha lasciato una delle cicatrici più profonde nella vita della cantante.”La cosa più difficile e che devo ancora curare è stato vedere il mio supereroe diventare sempre più piccolo. Mi ha fatto molto male vederlo soffrire così tanto. Mio papà era il mio migliore amico, ...