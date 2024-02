Emma è incinta? La cantante ha figli? Tutto sull’artista di Sanremo

A distanza di anni la loro storia va a gonfie vele e secondo quanto riferito dall’esperta del gossip Deianira Marzano, l’ex gieffina sarebbe incinta. Adua Del Vesco è incinta Nessuna notizia certa per ...Ma la sfida più difficile per Emma Marrone non è stata neanche quella di dover leggere che fosse incinta. Il dolore più forte è stato rappresentato dalla scomparsa del padre, avvenuta lo scorso ...Ricoverata all'ospedale di Legnago, la donna è stata sottoposta subito a un cesareo d'urgenza: la bimba, che la coppia aveva deciso di chiamare Emma, è nata già morta. Il giorno successivo però anche ...