Emiliano e gli auguri agli aertisti pugliesi in gara a Sanremo | «Ognuno contribuirà a fare ancora più grande il racconto di questa terra»

(Di martedì 6 febbraio 2024) «Tutta l'Italia è ain questi giorni, la Puglia non poteva mancare» con ben «sei artisti tra i nostri più prestigiosi saranno presenti in...

"Con l' Autonomia ogni regione potrà legiferare in modo diverso sulle stesse materie e quindi un cittadino o un'impresa che ha sedi o interessi in ... (orizzontescuola)

Il presidente della Regione Puglia: «Condividiamo la linea di governo su decreto per i lavori. Aeroporti di Puglia investirà 1,5 milioni di euro» ...Anche Parma si mobilita, insieme a diverse realtà emiliano-romagnole, per ribadire il “No ai campi ...dei diritti umani che si perpetua all’interno dei Cpr sono sotto gli occhi di tutti”, affermano ...Piccoli vignaioli crescono. E trovano spazio. Nel padiglione B4 allestito per Hospitality - aperto fino il prossimo 8 febbraio - tante le occasioni per scoprire le novità. Con piacevoli sorprese. Tra ...