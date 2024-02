Emergenza aggressioni ai docenti | Valditara | “Necessari controlli all’ingresso”

Nel 2023 sono state in tutto 36. Quest'anno, sono già 27. Sempre più spesso a picchiare il personale sono i familiari degli alunni. Il piano del ministro Valditara: dal carcere per i violenti al risar ...I dati della Polizia di Stato: 353 casi di adescamento online, 291 di insulti e minacce. Riparte oggi la campagna #Cuoriconnessi con Unieuro ...Le aggressioni al personale scolastico sono la nuova emergenza nazionale: 36 gli episodi nell’anno scolastico 2022-2023 e già 27 da settembre ad oggi. In Puglia, già due casi - uno a Taranto, l’altro ...