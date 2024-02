Elkann a Roma | vede Mattarella e Giorgetti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) E' stata una giornata di incontri istituzionali aper il presidente di Stellantis John, che - secondo quanto risulta all'ANSA - ha visto il ministro dell'economia Giancarlo, il capo dello Stato Sergio, l'ambasciatore Usa in Italia Jack Markell, il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Teo Luzi e il Governatore di Bankitalia Fabio Panetta. Gli incontri, programmati da tempo, hanno offerto l'occasione per fare il punto sulle attività italiane del gruppo.ha ribadito l'impegno per realizzare i progetti industriali in atto e per le attività di comune interesse oggetto del tavolo al Mimit.