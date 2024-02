Elezioni Reggio Emilia | de Franco si ‘ritira’ dalla corsa Il candidato unitario del Pd sarà Massari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 febbraio 2024), 6 febbraio 2024 – “Mi hanno insegnato che in politica, a sinistra, il noi viene prima dell’io… Per questo nella prossima assemblea cittadina del Pd, da cui emergerà una proposta unitaria per la coalizione, inviterò chi mi sostiene a votare Marco”. Il passo indietro di Landesegna lo scatto in avanti dell’infettivologo cheildel centrosinistra alle prossimeamministrative di giugno a. L’assessore deha deciso di ritirarsicon una nota. “La generosità è un valore irrinunciabile anche se fuori moda – ha detto – Da troppi mesi il dibattito pubblico è concentrato sul nome del ...