Elena Barolo operata all' addome per rimuovere 8 miomi uterini Avevo una palla grande come un bimbo sulla pancia

(Di martedì 6 febbraio 2024)è statoall'a causa di "ottoche mi avevano formato unaun". L'ex velina ha raccontato la sua storia piena di dettagli sui social, con il ricovero in ospedale partito il 26 gennaio.all'per "ri

A poche ore dall’annuncio social di Martina Colombari, che ha rivelato di essersi dovuta ricoverare in ospedale per sottoporsi ad una operazione ... (thesocialpost)

Elena Barolo , 41 anni, attrice ed ex velina, ha subito un intervento all’addome ed è stata ricoverata per 4 giorni all’ospedale San Raffaele di ... (news.robadadonne)

L’ex velina ha subìto un intervento per rimuovere «otto miomi uterini che mi avevano formato una palla grande come un bimbo di 5 mesi nell’addome» ... (vanityfair)

Anche Elena Barolo è stata operata all’addome . Proprio come accaduto di recente a Kate Middleton e Martina Colombari. L’ex Velina bionda di Striscia ... (dilei)

Elena Barolo è stata operata all’addome : ad annunciarlo è l’ex velina stessa, la quale ha svelato tutti i dettagli del suo intervento in alcune ... (diredonna)

"Eccomi qui a raccontarvi la mia storia, niente di grave perché c'è sempre chi sta peggio , ma il 26 gennaio mi hanno ricoverato in ospedale": Elena ... (liberoquotidiano)

Elena Barolo è stata operata all'addome: l'ex velina ha raccontato l'operazione sui social scherzosemente e si paragona a Kate ...In una serie di Storie su Instagram l’ex Velina, fidanzata da anni con lo stilista Alessandro Martorana, ha raccontato il suo recente ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano, dove le hanno asport ...''Mi sono risvegliata in camera da letto con otto miomi uterini in meno'': l'ex velina Elena Barolo racconta il suo delicato intervento ...