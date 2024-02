Elena Barolo operata all’addome | il racconto social | «Come Kate Middleton»

A poche ore dall’annuncio social di Martina Colombari, che ha rivelato di essersi dovuta ricoverare in ospedale per sottoporsi ad una operazione ... (thesocialpost)

Elena Barolo , 41 anni, attrice ed ex velina, ha subito un intervento all’addome ed è stata ricoverata per 4 giorni all’ospedale San Raffaele di ... (news.robadadonne)

Sono stati giorni di apprensione per Elena Barolo. L'ex velina bionda ha raccontato di essersi sottoposta ad un'operazione chirurgica all'addome che le ha lasciato 40 punti di sutura e un lento ...Elena Barolo, ha mostrato sulla sua pagina Instagram tutti i dettagli del suo soggiorno in ospedale (solo dopo essere stata dimessa dalla struttura): dalla camera ai pasti, passando per la vista della ...L'ex velina e il tennista romano non si fanno vedere insieme da settimane, e per i più attenti alcuni indizi confermerebbero la crisi.