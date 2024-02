Edilizia | Sala agli investitori | Niente stop | solo una pausa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024) Un incontro per rassicurare e dotare di tutela legale i dirigenti e i funzionari comunali preoccupati di dover firmare atti legati alle pratiche urbanistiche, in tempi di inchieste della Procura proprio sulle procedure messe in atto da Palazzo Marino. Ieri mattina, nella sede comunale di via Sile, l’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi e il direttore generale del Comune Christian Malangone hanno incontrato una delegazione dei 140 dipendenti comunali che avevano inviato una lettera al sindaco Giuseppeper chiedere maggiori tutele o di essere spostati in altri settori meno a rischio sul fronte delle ricadute giudiziarie. Il primo cittadino, nel pomeriggio, spiega che "l’incontro aveva l’obiettivo di rassicurare i dipendenti sul fatto che qualora fossero coinvolti in problematiche di natura giudiziaria, il Comune offrirà assistenza legale con i ...