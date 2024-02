Ecco il ’Di Carlo 2’ | si riparte da lui Scelta più logica e ha già il contratto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 febbraio 2024) Mimmo Dici riprova. La prima avventura alla guida della Spal non è stata esattamente indimenticabile per il tecnico ciociaro, arrivato a Ferrara con la speranza e l’ambizione di riportare immediatamente il club biancazzurro in serie B e costretto e cambiare ben presto i propri obiettivi. Mister Diha vinto di misura le gare con Vis Pesaro e Juventus Next Gen, lasciando comunque la netta sensazione di guidare una squadra nettamente inferiore a quelle che si sarebbero giocate la promozione. Sensazioni purtroppo confermate nel corso delle gare con Perugia, Cesena e Recanatese, quando la sua Spal si è arresa senza attenuanti. E lo stesso poteva accadere con la Lucchese, quando la squadra di Diè stata letteralmente salvata dal nubifragio sul punteggio di 1-2. In quella fase di stagione probabilmente la società di via ...