Eccellenza Tolentino | solo un punto a Jesi Ionni | Le partite vanno chiuse»

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ilcontinua a rimandare l’appuntamento con la vittoria, ma in compenso non perde. Pure dal difficile campo dellana è tornato a casa con un risultato positivo, anche se con un po’ di rammarico perché, dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo, ha avuto nella ripresa l’occasione per chiudere la partita ma non l’ha saputa sfruttare. A commentare la sfida è stato il vice allenatore Ettore, andato in panchina al posto dello squalificato allenatore Matteo Possanzini. "Avevamo preparato la gara molto bene – sono state le sue parole – e, nonostante il campo non fosse l’ideale per giocare palla a terra, i ragazzi sono stati bravissimi per quasi un’ora di gioco. Poi il match si è ‘sporcato’ un po’, come normale che fosse, ce lo aspettavamo, ma la squadra non è riuscita a interpretare una partita ormai cambiata. Rimane ...