Eccellenza | i torelli rivedono la luce a Castenaso | mentre i ramarri cambiano dopo il pari sofferto col Diegaro Masi risale | Sant’Agostino e Cavallari si separano

(Di martedì 6 febbraio 2024) In alto i calici, ilTorello Voghiera si è sbloccato, centrando la prima vittoria dall’avvento di Ruggero Ricci in panchina. Nell’anticipo di sabato sul sintetico deli tricolori hanno calato il tris, una boccata d’ossigeno che fa ben sperare per la salvezza. Non sta nella pelle il direttore sportivo Juri Roda: "E’ una vittoria meritata, che fa morale e classifica. Si tenga contro che contro questa squadra nei miei cinque anni diTorello Voghiera non avevo mai vinto. Abbiamo quindi sfatato un tabù sportivo: il primo passo per la risalita verso posizioni di classifica più tranquille. Non credo sia un fuoco di paglia, ho visto miglioramenti sia nel gioco sia nella concretezza". E’ il frutto di una crescita della squadra o della cura dell’allenatore? "E’ la prima vittoria del mister, sta facendo un ottimo lavoro. Sta ...