Eccellenza I due differenti volti del Chiesanuova nella stessa gara

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Primi tempi da dottor Jekyll, secondi tempi da mister Hyde. È una due facce quello che sta attraversando questo inverno quasi primaverile. Domenica i ragazzi di Mobili contro l’Urbania hanno dato l’ennesimo saggio del loro spirito combattivo, certificato dalla quinta rimonta nelle ultime sei partite (non è riuscita solo contro la Civitanovese capolista). Una costante, come fosse nel Dna e pensare che prima del 2-1 recuperando lo svantaggio contro Montecchio, ultimapre sosta natalizia, ilnon vi era mai riuscito in un anno e mezzo di. Notevoli le emozioni che regalano le rimonte, importante la capacità di reagire (tanto più che domenica non c’erano tre pezzi pregiati come Sbarbati, Defendi e Monteneri) ma le partite non iniziano dopo l’intervallo. Per due volte di fila sono ...