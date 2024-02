EA Sports FC 24 SBC Sebastian Coates RTTF UEL Soluzioni E Requisiti

(Di martedì 6 febbraio 2024) Sebastiánha ricevuto la carta speciale Road To The Final UEFA Champions League per la modalità Ultimate Team del simulatore calcisitco EAFC 24. La versione speciale può essere riscattata tramite una SBC che sarà disponibile fino alle 19:00 del 16 Febbraio. Potrete riscattare la carta del difensore uruguaiano che milita nello Sporting Lisbona completando la Sfida Creazione Rosa che è ora disponibile in UT 24. Le serate europee sono tornate e le squadre più importanti del continente si stanno dando battaglia sul terreno di gioco per raggiungere la finale della UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League. All’inizio della campagna, ogni oggetto giocatore Road to the Final riceve un aggiornamento, e può ottenerne fino ad altri cinque, in base al cammino della sua squadra nella rispettiva competizione ...

