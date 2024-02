E’ sempre Cartabianca | le anticipazioni del 6 febbraio

(Di martedì 6 febbraio 2024) Torna in onda su Rete 4 Bianca Berlinguer con E’: ledel programma Mediaset Stasera martedì 6, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “È”, il programma Videonews di Bianca Berlinguer. Al centro della puntata i principali temi di attualità politica ed economica, dalle disuguaglianze sociali alle proteste degli agricoltori che, con i loro trattori, hanno raggiunto alcune delle principali strade che portano a Roma: l’obiettivo dei prossimi giorni è un corteo nel centro della Capitale. LEGGI ANCHE: Rosalinda Cannavò incinta di Andrea Zenga? Inoltre, un approfondimento sul conflitto in Israele e i suoi possibili sviluppi; che peso hanno le parole del leader degli Houthi che ha minacciato l’Italia dicendo che ...

Nel sera di oggi su Rete 4 è andata in onda una nuova puntata del talk show E’ sempre Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer. Non siete ... (tutto.tv)

Torna in onda su Rete 4 Bianca Berlinguer con E’ sempre Cartabianca : le anticipazioni del programma Mediaset Stasera martedì 6 febbraio , in prima ... (361magazine)

Cosa c’è stasera in televisione oltre al Festival di Sanremo. Il talk show di Bianca Berlinguer e Le Iene, i film Revenant e Io, Robot ...È sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi. Al centro della puntata l ...Domani, martedì 6 febbraio, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”, il programma Videonews di Bianca Berlinguer. Al centro della puntata i principali temi di att ...