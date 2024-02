E se il Festival di Sanremo fosse rivoluzionato dall’IA? Il parere dell’Avv Catalano SAE Institute

Leggi tutta la notizia su fmag

(Di martedì 6 febbraio 2024) A poche ore dall’inizio della settantaquattresima edizione deldi, l’amata-odiata kermesse italiana sulla musica, si sprecano i dibattiti social sul valore economico, sociale, culturale e collettivo dell’evento. Ma c’è anche chi si è posto qualche domanda in più, connettendo i gangli dell’Intelligenza Artificiale con uno strumento espressivo come la musica, in continua evoluzione. Infatti, l’IA è capace di stravolgere interi settori consolidati, fuoriuscendo dai suoi binari originari per trasformare settori tradizionalmente più creativi ed umanistici: dai videogiochi all’arte e al cinema, niente sembra essere in grado di fermare la sua inevitabile ascesa e la ventata di innovazioni che porta con sé. Musica compresa. Ildie l’IA: tradizione o innovazione? Ma cosa c’entra ...