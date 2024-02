Dumfries | obiettivo recupero con l’Inter | Roma tra le vittime preferite

(Di martedì 6 febbraio 2024) Sta ricominciando a mettere minuti nelle gambe Denzel, che nell’ultimo periodo ha visto poco il campo anche a causa di un affaticamento muscolare non ancora completamente superato. L’per-Inter è ilcompleto, anche perché i giallorossi sono fra le sue. VOGLIA DI ESSERCI – Al di là delle malelingue che pensano a un problema di tipo contrattuale alle spalle del minutaggio di Denzel, il vero motivo delle sue panchine è dovuto a un problema muscolare che continua a infastidirlo. Nelle ultime partite l’olandese ha ricominciato a prendere confidenza con il campo e minutaggio, come mostra anche la mezz’ora finale disputata a San Siro contro la Juventus. Il suo completoè fondamentale per dare ...

Nonostante l’ampia rosa a disposizione di Inzaghi, attualmente c’è emergenza in difesa e in corsia laterale di destra con l’assenza di Dumfries . Per ... (inter-news)

