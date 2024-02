Due medici di base attivi in via IV Novembre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 febbraio 2024) Per un medico che va in pensione ne arrivano altri due. Succede a Bagnara dove il dottor Massimo Morini ha cessato la propriatà di medico diil 31 dicembre, dopo 40 anni di lavoro. Per rassicurare la comunità di Bagnara sulle sorti del servizio di medico condotto l’Amministrazione ha organizzato nei giorni scorsi un incontro a cui hanno partecipato un centinaio di cittadini. Il dottor Morini, che ha ricevuto dal Comune una targa di ringraziamento, è stato sostituito da duedel nucleo di Cotignola e Bagnara, che visiteranno anche negli ambulatori di piazza IV. Si tratta della dottoressa Stellina Lanza presente due giorni a settimana e del dottor Filippo Ferrara, che sarà presente quattro giorni a settimana. Nel corso dell’incontro, che ha visto la partecipazione di Federica Boschi, direttrice ...