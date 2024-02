Due Caravaggio sulla Milano-Mortara

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024) Hanno preso servizio ierii due nuoviannunciati da Trenord che effettueranno 16 delle 48 corse giornaliere. I nuovi convogli circolano tra lo scalo milanese di Porta Genova e la stazione di Alessandria nella composizione a cinque carrozze a doppio piano per un totale di 570 posti a sedere e sono dotati di 18 spazi per le bici. Ogni posto a sedere è dotato di prese Usb ed elettriche per consentire la ricarica di smartphone e tablet. Isaranno impiegati in partenza da Alessandria alle 5.11 e 6.50; da Vigevano alle 8.35 e daalle 10.33, 13.33, 14.33, 16.01 e 17.33; in direzione opposta daPorta Genova alle 8.45, 11.42, 13.08, 14.42, 15.42, 17.52, 19.08 e 20.08. Nell’arco di ...