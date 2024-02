Droga e telecamere a circuito chiuso | Carabinieri neutralizzano centrale dello spaccio

(Di martedì 6 febbraio 2024) Incessante la lotta contro il traffico delle sostanze stupefacenti nel capoluogo jonico messa a segno daidella Compagnia di Taranto. A finire sotto la lente d’ingrandimento del personale della Sezione Operativa è stato l’appartamento di un 31enne, ubicato nel quartiere Salinella, che sarebbe stato utilizzato comedi cocaina. Nella circostanza, i, dopo aver predisposto uno specifico servizio all’interno dell’edificio e notato un eccessivo movimento di giovani, sfruttando l’effetto sorpresa, nel momento in cui l’occupante l’abitazione ha aperto la porta per consegnare lo stupefacente ad un presunto acquirente, sono riusciti a penetrare nei vani domestici. All’interno dell’appartamento è stato identificato anche un 21enne che avrebbe collaborato con ...

Si aggrappa al cofano dell’auto dei ladri, dopo che questi le hanno rubato il suo amato cane. Una scena drammatica si è svolta in pieno giorno a Los Angeles, dove Ali Zacharias è stata vista in una di ...TERNI - Rischia di morire dissanguato dopo l’agguato andato in scena in un appartamento di via Battisti. Ha 23 anni, è tunisino, e quello che nasconde addosso indirizza le ...Le forze dell’ordine avrebbero identificato un 30enne grazie alle telecamere di videosorveglianza. Il video del presunto aggressore con il coltello in mano ...