Doping | Simona Halep da mercoledì comparirà davanti al Tas per difendersi dalle accuse

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 febbraio 2024)al Tribunale Arbitrale dello Sport da7 a venerdì 9 febbraio per contestare la sua sospensione per. Esclusa dai campi per 4 anni nel 2023 dall’International Tennis Integrity Agency a causa di due distinte infrazioni alle norme anti, la tennista romena ha annunciato la sua intenzione ripulire il suo nome per tornare in campo. Dopo un test effettuato agli US Open 2022,è risultata positiva al Roxadustat, una molecola che stimola la produzione di globuli rossi e classificata come EPO. L’ex numero 1 del mondo è stata poi coinvolta nella primavera del 2023 da una seconda vicenda, questa volta legata ad irregolarità nei dati del suo passaporto biologico. La vincitrice del Roland Garros 2018 e di ...