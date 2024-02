Doping | 44 sanzioni in Kenya tra atleti | calciatori e nuotatori | squalificato per quattro anni Saruni

"Una decisione politicizzata". Così Mosca definisce la squalifica della pattinatrice russa Kamila Valieva per 4 anni per doping. "Dal mio punto di vista, ovviamente, la decisione della Corte Arbitrale ...ROMA – Kamila Valieva è stata squalificata per quattro anni dalla Corte arbitrale dello sport per uso di doping. La positività della pattinatrice ...Spettava quindi al gruppo del Tas valutare quali ...Ai Giochi invernali di Pechino 2022 l’atleta, all’epoca 15enne, era salita sul gradino più alto del podio nella gara a squadre. Dmitri Peskov: “Naturalmente non siamo d’accordo, dal mio punto di vista ...