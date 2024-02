Domani baratteremo per una app la nostra anima

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 6 febbraio 2024) La notizia che tre milioni di spazzolini da denti elettrici sarebbero stati trasformati in una un’arma per sferrare attacchi DDoS (quelli che sovraccaricano sistemi on line per renderli irraggiungibili) non mi ha lasciato indifferente. Magari ci appare innocuo o forse non ci pensiamo neppure perché, come mi ha detto un amico, non c’è una buona ragione per cui uno spazzolino dovrebbe essere connesso alla rete. In realtà per alcuni una motivazione e anche piuttosto forte c’è: le informazioni. Faccio un piccolo esempio. Nel 2016, nel corso del Defcon, convention di ricercatori in materia di cybersecurity, è stato dimostrato come un vibratore “smart”, qualcosa di decisamente più intimo di uno spazzolino, raccogliesse informazioni sul suo utilizzo e le inviasse al produttore attraverso la app che gli utenti usavano per controllarlo da remoto. Questo permetteva all’azienda di migliorarne le ...