Docenti e ATA aggrediti | Valditara | “Polizia per proteggere le scuole più a rischio No ai metal detector negli istituti”

L'Università di Bologna si distingue come il primo ateneo a intraprendere un'iniziativa per ridurre i costi formativi per aspiranti insegnanti delle ... (orizzontescuola)

Ritardi per ricevere il TFR e TFS destinati a docenti e personale ATA della scuola. Si chiede una norma per sveltire la procedura. Il TFR ... (informazioneoggi)

L'importo dello stipendio degli insegnanti potrebbe essere ridotto nel cedolino NoiPa di febbraio a causa del conguaglio. A qualcuno, invece, spetta l'aumento. Ecco a chi e come controllare.Adeguamenti salariali e arretrati in arrivo con le prossime rate mensili, dopo l’entrata in vigore del CCNL 2019/21 ...C’è tempo fino a fine febbraio per presentare domanda di pensione anticipata nella scuola. Chi può lasciare il servizio nel 2024.