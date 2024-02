Doc – Nelle tue mani 3 | salta la nuova puntata | il motivo e quando tornerà in onda

(Di martedì 6 febbraio 2024) Doc –tue3 assisterà a un nuovo cambio all’interno del palinsesto televisivo, nel corso dei prossimi giorni. La, inizialmente prevista per giovedì 8 febbraio su Rai Uno, non sarà trasmessa: eccoritorneranno i nuovi appuntamenti del medical drama nostrano. A partire dallo scorso 11 gennaio, Doc –tue3 ha fatto il suo debutto in prima serata su Rai Uno. Come ci si poteva aspettare, il medical drama nostrano incentrato sulla figura di Andrea Fanti (interpretato da Luca Argentero) ha riscosso ottimi ascolti. Al suo debutto, infatti, lastagione ha intercettato una media di 5.113.000 spettatori pari al 26.9% di share, con il primo episodio a 5.428.000 e il 25.2% di share e il secondo episodio a 4.807.000, pari al 29.1%. “Doc – ...

«Vorremmo introdurre l’obbligo, per le aziende, di un chiaro riferimento alla produzione in zona d’origine, per chi ha nella ragione sociale un Comune che si trova al di fuori della Doc.Doc-Nelle tue mani 3, retroscena a sorpresa su Lin Settimana di sosta per la fiction campione di ascolti Doc-Nelle tue mani 3, ma il pubblico non smette ...La 74esima edizione del Festival di Sanremo si apre con un’importante novità per quanto riguarda il voto dei cantanti in ...