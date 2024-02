Do un consiglio a Sgarbi Alessia Morani kamikaze | come reagisce Vittorio | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Che fa? Si dimette oppure no? Nell'attesa e nel dubbio, si arrabbia con David Parenzo. Siparietto frizzante a L'aria che tira, su La7, con il sottosegretario alla Cultura da giorni (anzi, da settimane) sulla graticola che prova a dare la sua versione dei fatti. "Essere senatore a vita è importante tanto quanto essere sottosegretario - spiega il critico d'arte -. Diventi senatore a vita perché ti chiami Renzo Piano, non è che appena diventi senatore a vita rinunci a fare l'architetto, ti è chiaro?". "Mi è chiarissimo - replica il conduttore -, ma Renzo Piano non è membro del governo,". "Vabbè allora parla tu, allora parla tu. Se vuoi parlare tu. Io non ho incarichi grazie ai quali... Allora parla tu, ciao e arrivederci". Parenzo, attonito, se la ride.a questo punto, dopo la ...