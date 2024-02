Distrugge un' auto parcheggiata | Il proprietario non mi aveva pagato un lavoro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) Terni, 6 febbraio 2024 –squarciato le ruote, distrutto i vetri e la carrozzeria di un’in viale Turati a Terni nel primo pomeriggio di sabato scorso: un atto vandalico che nonprocurato danni soltanto all’, ma anche al suore, tanto che la Polizia di Stato intervenuta, non ci ha messo molto a rintracciarlo. Agli agenti della pattuglia della Volante infatti è bastato seguire le tracce di sangue cadute sull’asfalto per arrivare alla casa di un 38enne colombiano che ha confermato di aver danneggiato l’per rifarsi del mancato pagamento di unsvolto per ildella vettura e mai saldato. Per l’uomo è scattata la denuncia per danneggiamento aggravato.