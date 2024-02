Diritti del tacco a spillo | non se ne parla abbastanza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024) Gelosia, possesso, incapacità di accettare una separazione o perché “la amavo troppo”. Queste sono le ragioni inaccettabili riguardo i femminicidi che ancora si sentono nel 2023. Solo in questo anno in Italia sono state 118 le vittime. Ben 88 di queste sono avvenute in ambito familiare o affettivo. Nel 50% dei casi i delitti sono stati provocati dal marito o dal compagno, per il 15% da ex partner, mentre dai figli per il 13%. Il decesso è stato causato nel 32% dei casi per accoltellamento, per il 27% con arma da fuoco e nel 9% dei casi tramite percosse. Si tratta solo di alcuni dei vari metodi utilizzati dagli uomini per uccidere la donna. Il 30% delle ragazze, a livello globale, vengono maltrattate all’interno delle mura domestiche. Molte donne sono vittime di stalking perché il partner è eccessivamente possessivo: gli uomini le seguono nei luoghi che frequentano, sequestrano loro ...