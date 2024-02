Diretta-Sanremo Niente politica? Amadeus alla prova del fuoco Prima clamorosa sorpresa | chi apre l' edizione

(Di martedì 6 febbraio 2024) Su il sipario, eccoci al Festival di2024, la 74esimadella kermesse. Riflettori puntati sul palco dell'Ariston, dove per il quinto anno consecutivo la conduzione e la direzione artistica sono affidate ad, l'uomo dei record. Il co-conduttore dellaserata è Marco Mengoni. In gara trenta artisti, tutti in un'unica sezione: 3 dei partecipanti arrivanomente daGiovani 2023. Un Festival dal quale, assicurava, laresterà fuori. Poi, però, l'apertura al movimento dei trattori e quel "Bella Ciao" cantato nel corso della conferenza stampa che ha preceduto laserata., insomma? Staremo a vedere. Segui la...

