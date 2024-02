Diretta Sanremo 2024 | la conferenza stampa della prima serata Attesa per l’ordine di esibizione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024)(Imperia), 6 febbraio- Ci siamo: stasera via al festival diperdi. Siamo alla 74esima edizione, conduttore l’Amadeus dei record, sul palco per la quinta volta. Stasera si esibiranno tutti i 30 artisti in gara. Finalissima sabato 10 febbraio. Ma come sempre il Festival non è solo fatto di canzoni. Quest’anno potrebbe irrompere sul palco più famoso anche la protesta dei trattori. Ci saranno? Amadeus è pronto ad accoglierli. Rosario Fiorello e Amadeus (D) durante la trasmissione ''Viva Rai2!'',, 05 febbraio. ANSA/ETTORE FERRARI Ci sarà sicuramente la sciatrice Federica Brignone, ospite d’eccezione. “All’inizio la mia reazione è stata: aiuto, sono impegnata con gli ...