Digitale terrestre | finalmente un cambiamento positivo | piacevole novità per gli utenti

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 6 febbraio 2024) Sta arrivando unmolto importante per il. Che cosa c’è da sapere al riguardo. Ilè cambiato nel corso di questi anni. Soprattutto con il cambio al nuovo codice di trasmissione DVB-T2. Molti canali non potranno più essere visti rispetto a prima. Si tratta di una situazione a cui gli italiani devono prepararsi: non si può affrontare facilmente. Ma se fino ad oggi non si sapeva troppo al riguardo, adesso sta per arrivare unpiuttosto importante. Ilcambierà ancora una volta: ecco cosa sapere sul tema – Cityrumors.itDato che non ci sono troppe indicazioni sul nuovo standard, è chiaro che questo periodo sia turbolento. Avevamo assistito al lancio di un nuovo paio di canali TV. ...