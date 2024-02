Digital selfie | la app che aiuta a trovare lavoro con Vision Pro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Roma, 6 febbraio 2024 - Al via l’app di Talent Garden perPro, il nuovissimo visore di realtà aumentata di Apple che promette di rivoluzionare le opportunità di formazione, dando la possibilità di seguire le proprie passioni in modo ancora più innovativo, performante e libero. In contemporanea con l’avveniristico dispositivo per la realtà mista che l’azienda di Cupertino propone sul mercato mondiale a partire dal 2 febbraio, Talent Garden lancia la propria app, in collaborazione con Magnetic Media Network, IT Solutions Provider riconosciuto per essere pioniere nel mondo dell’integrazione di soluzioni e tecnologie avanzate per il mercato B2B e primo Apple Authorised Enterprise Reseller in Italia, oggi tra le prime realtà a sviluppare applicazioni native perPro. Tra i primissimi player europei del settore ad aver pubblicato la propria ...