Differenziata | iniziata a Latina l’istallazione dei nuovi cassonetti

(Di martedì 6 febbraio 2024) Pubblicato il 6 Febbraio, 2024 Ain corso di sostituzione tutti idella. Prosegue in centro città l’attività di sostituzione di vecchistradali concontenitori rigenerati della stessa tipologia di rifiuto. Nelle scorse settimane sono stati sostituiti quelli dedicati alla raccolta del rifiuto indifferenziato, in questi giorni anche quelli per la raccolta: multimateriale: plastica, vetro, metalli (acciaio e alluminio) carta. L’attività, spiegano dalla Abc che si occupa della nettezza urbana, si concluderà nei prossimi giorni e mira a migliorare il decoro e l’igiene della città. Si invita la popolazione alla massima collaborazione.