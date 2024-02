Diamanti Grezzi di Clara | il testo del brano in gara a Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 febbraio 2024), che tutti conoscono come Crazy J di Mare Fuori, porterà il suoinal Festival di. Ildella canzone, come riferisce a Tv Sorrisi e Canzoni, è una canzone per tutt* i: “Siamo tutti noi: è un invito universale ad accettare le insicurezze e a riscoprirci ogni giorno”.di A. La Cava – C. Soccini – F. Catitti – A. La Cava – C. Soccini Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Starpoint International Milano – Roma Siamo caduti più in basso come le cascateCercando di prendere il volo sopra queste caseHo visto in amore persone un po’ troppo sfacciateFerirsi lasciandosi le ali spezzateDimmelo te se ti ...