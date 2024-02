Di Lorenzo al Milan con Conte? Ecco la verità dell’agente

Sarà un'estate calda per Giovanni Di Lorenzo . In Germania per l'Europeo, con l'Italia di Spalletti, sul mercato, che potrebbe... (calciomercato)

Milan rumors su Di Lorenzo Sarà un’estate calda per Giovanni Di Lorenzo . In Germania per l’Europeo, con l’Italia di Spalletti, sul mercato, ... (terzotemponapoli)

Il Besiktas è il grande protagonista di questi ultimi giorni di calciomercato in Turchia. Il club di Istanbul che ha fatto un tentativo per Mandragora e Gagliardini è ora concentrato sul nome di Renat ...Secondo quanto riportato da Telelombardia, il Milan avrebbe messo nel mirino Giovanni Di Lorenzo per la prossima stagione. Non sono arrivate conferme ufficiali in tal senso, ma rimane una pista da ...Notizie Napoli calcio - Diffidati Napoli, occhio al cartellino giallo! Di regola nel campionato italiano si entra in diffida per la prima volta dopo la quarta ammonizione e poi si rientra in diffida a ...