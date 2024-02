Di certo allo snodo serve più polizia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024) Un presidio dellaferroviaria in stazione a Saronno. Dopo la Prefettura che ha inoltrato la richiesta al Ministero arriva anche il sostegno di Regione Lombardia precisamente del presidente Attilio Fontana presente ieri al Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica convocato dal prefetto di Varese Salvatore Pasquariello. "Sicuramente lodi Saronno ha bisogno di un’ulteriore presenza diche può dare maggior sicurezza – ha dichiarato il Governatore - gli interventi che stanno per essere realizzati col progetto Fili coinvolgono tutta la linea ferroviaria da Milano a Malpensa compresa Saronno. Sarà importante avere una stazione più sicura, quindi da parte della Regione c’è l’auspicio che il Ministero possa accogliere la richiesta del presidio Polfer". A fare il punto il sindaco ...