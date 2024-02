Decisivo lo sguardo con occhi nuovi Quel ponte tra impresa e informazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) Per il secondo anno TCA SpA partecipa all’iniziativa Cronisti in classe. Una scommessa che si rinnova, a conferma di quanto contino per il cammino di questa idea gli sponsor pronti a scendere in campo: e che ne sposano fino in fondo il significato e la missione, dimostrando di saper andare ben oltre i confini produttivi delle loro aziende L’evidenzia come questo progetto sia rilevante, soprattutto in un mondo in cui, come ci racconta anche l’ultimo Global Risk Report, la cattivae la dis, sono al primo posto, nella lista dei rischi, che riguardano noi essere umani. "Non siamo insegnanti, ma abbiamo la netta sensazione che formare le persone giovanissime a un atteggiamento di conoscenza, costruzione di senso, soprattutto a una visione più critica del mondo e delle miriadi di informazioni che lo ...