Debiti P a | al Sud in media un mese in più per pagare fatture

(Di martedì 6 febbraio 2024) I capoluoghi di provincia del Mezzogiorno impieganomente unin più di quelli del centro-nord a saldare i propri. Napoli si conferma la grande città con tempi di pagamento più lunghi: 173 giorni dalla ricezione di una fattura, poco meno di 6 mesi. E' quanto emerge da un'indagine del Centro Studi Enti locali. I tempi medi di pagamento dei più importanti comuni italiani però si stanno tendenzialmente accorciando e si sonomente ridotti di 4 giorni nell'arco del 2023, rispetto all'anno precedente. Le città capoluogo di provincia l'anno scorso hanno pagato i propri fornitori,mente, in 27 giorni, Sul podio dei comuni capoluogo virtuosi ci sono Pordenone, Padova e Grosseto che hanno saldato i propri, l'anno scorso, in poco più di 8 giorni, con oltre 21 ...

I capoluoghi di provincia del Mezzogiorno impiegano mediamente un mese in più di quelli del centro-nord a saldare i propri debiti. Napoli si conferma la grande città con tempi di pagamento più lunghi: