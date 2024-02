De Rossi | «Roma-Inter? Il mio staff ci pensava ma è stato bravo»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 6 febbraio 2024) Devince la terza partita su tre da allenatore della, 4-0 sul Cagliari, e si presenta a punteggio pieno alla sfida di sabato contro l’. A Sky Sport, il tecnico giallorosso dà un giudizio su come avvicinarsi al pmo turno. PMO IMPEGNO – Superato per 4-0 il Cagliari, laora avrà l’sabato alle 18 sempre all’Olimpico. Daniele Dela vede così: «La affronteremo ma la vedremo da domani, cominciando a studiarla. Abbiamo visto-Juventus l’altra sera, ma già le altre volte un po’ la testa ci andava a come affronteremo quella partita. Il miocomunque èa non farmelo vedere più di tanto, perché dovevo pensare a ...