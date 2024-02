De Luca | Cerreto FdI | dimissioni per un governatore che invoca la forza armata

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 6 febbraio 2024) Caserta. “Preoccupanti e deliranti sono le parole del presidente Deche hato la lottasollecitando le organizzazioni sociali e sindacali a mobilitarsi per la manifestazione del 16 febbraio a Roma, per far sentire la voce dei territori, e per battere la delinquenza politica di cui è espressione questo Governo. Siamo di fronte ad espressioni usate da un uomo che ha evidentemente seri problemi e ritengo che sia giunto il tempo per chiederne lecon effetto immediato e ci aspettiamo dal PD una posizione dura e ferma nei confronti di chi, pur ricoprendo un ruolo istituzionale, ne ha completamente dimenticato il significato. Se non arriveranno significa che il PD è complice. Le dichiarazioni odierne hanno superato ogni limite e confermano tutta l’arroganza che questo...