De Ketelaere erede di Josip Ilicic? L’opinione dei tifosi dell’Atalanta

(Di martedì 6 febbraio 2024) Decome? Le sensazioni deie il paragone con l’ex fantasista nerazzurro Alla vista di qualcosa di straordinario i paragoni con chi ha scritto la storia di un club sono all’ordine del giorno seppur siano opinioni di pancia più che di analisi oggettive a freddo. Lo è stato in casa Atalanta domenica contro la Lazio, quando durante l’azione personale di Dedalla destra che, poco prima di imbucare Provedel sul primo palo, ha saltato Pellegrini senza probelmi. Sugli spalti tra l’esaltazione nerazzurra, si è sentita quell’esclamazione tanto chiara quanto pesante: “Questo gesto tecnico ha ricordato il professore“. Tale frase è stata riportata sui social da diversi utenti, ma qual è il ...

Il conto, sia pure chiaramente del tutto ipotetico, è presto fatto: 175 milioni per Leao, dai 22 ai 25 per De Ketelaere e la bellezza di 200 milioni da reinvestire per costruire una rosa che, ...