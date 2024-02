De Ketelaere | ci sono ambienti e club più propensi ad aspettare | altri meno

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 6 febbraio 2024) DE: BASTA SOLOI CALCIATORI DI TALENTO? La risposta è no. Sarà sempre no e chiunque semplifichi questo concetto, fa della retorica insopportabile (alla Sandro Curzi), che semplifica riflessioni più articolate. Sia chiaro, non vuol dire che l’attesa non sia “dovuta” e che non sia parte integrante di un processo di crescita e di ambientamento, ma serve sempre la contestualizzazione. Invece, in un’informazione sempre più preda del “concetto lampo”, della impression per raccogliere quei pochi secondi di attenzione del lettore, si tende a banalizzare e ciò che l’essere umano NON è, ossia un costrutto standardizzato. Ceduto dal Milan con pochi rimpianti Protagonista dei nostri pensieri è Charles De(CDK), calciatore belga in forza questa stagione all’Atalanta. CDK è stato ceduto con pochi rimpianti dal ...