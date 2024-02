Ddl capitali | la Camera approva | il testo torna al Senato

(Di martedì 6 febbraio 2024) L'Assemblea di Montecitorioil disegno di legge per la competitività deicon 135 sì, un contrario e 92 astenuti. Ma siccome è stata introdotta una piccola modifica al, il provvedimento devere alche lo aveva già licenziato in prima lettura ad ottobre.

Via libera della Camera al ddl capitali. Il provvedimento, già approvato da palazzo Madama, dovrà tornare in terza lettura al Senato dopo una correzione in Aula attraverso un emendamento che modifica ...Lo ha affermato Luigi Marattin, deputato di Italia Viva, durante le votazioni sul disegno di legge su interventi a sostegno della competitività dei capitali (il cosiddetto Ddl Capitali). "Il Ddl ...Via libera dalla Camera al ddl Capitali. Il provvedimento, promosso dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e licenziato dal consiglio dei ministri nell’aprile dello scorso anno, ha ricevuto ...