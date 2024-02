Ddl Capitali | Financial Times ' bacchetta' l' Italia | Provvedimento scoraggia investitori internazionali | assist di Meloni a Caltagirone e alleati politici

Roma, 6 feb - "Noi arriviamo con una proposta seria, incardinata nello spirito costituente della nostra democrazia: lo facciamo perché riteniamo che non basta dire 'no' alla riforma Casellati, ma sopr ...Via libera dalla Camera al ddl Capitali. Il provvedimento, promosso dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e licenziato dal consiglio dei ministri nell’aprile dello scorso anno, ha ricevuto ...Roma, 6 feb - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con ...